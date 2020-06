Antonio Padellaro sfotte Matteo Salvini: "Andrà a Mondragone, ha subito chiesto dov'è la spiaggia più vicina"

27 giugno 2020 a

“La destra fancazzista si diverte”. Antonio Padellaro irride l’opposizione e i suoi leader nell’editoriale pubblicato nell’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano. In particolare nel suo mirino ci finisce Matteo Salvini che, mentre Giuseppe Conte fa finta di invitarlo a Palazzo Chigi per lavorare alla ripartenza del paese, “preferisce dedicarsi alla fidanzata Francesca Verdini”. Il riferimento è al servizio del settimanale Oggi, che ha beccato il segretario della Lega in un momento di relax sulla spiaggia di Sabaudia. “Nel luna park sovranista fa eccezione la preside Giorgia Meloni - scrive Padellaro - lei è la secchiona che studia i dossier e rischia di diventare palesa come quelli di sinistra”. Poi però ritorna su Salvini, definito “soffiatore sul fuoco” per la polemica con il governatore De Luca sulla comunità bulgara fuori controllo: “Annuncia che andrà a Mondragone e ha subito chiesto dov’è la spiaggia più vicina”.

