Vittorio Sgarbi spericolato, in Vespa senza casco: filmato così dal suo assistente

29 giugno 2020 a

Vittorio Sgarbi è imprevedibile. Dopo essere stato grande protagonista della scorsa settimana per quanto accaduto alla Camera dei deputati, dove è stato espulso e trascinato via con la forza dopo a causa di un duro scontro verbale con Mara Carfagna e la collega Giusi Bartolozzi, il noto critico d’arte si è concesso qualche giorno di riposo dalla politica. Il suo assistente Guido Panza lo ha filmato mentre attraversa uno dei famosi ponti in chiatte lombardi: Sgarbi si trova a bordo di un’auto, ma prima ancora si era fatto ritrarre a bordo di una Vespa in qualità di passeggero. Il dettaglio particolare? È che non portava il casco.

