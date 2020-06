Maria Giovanna Maglie umilia i "cialtroni" del Pd: "Avvertono il governo?", la chiamata da ridere

29 giugno 2020 a

“Il Pd avverte il governo”: è il titolo principale dell’edizione odierna de Il Corriere della Sera, secondo cui i dem avrebbero alzato i toni per mettere in guardia l’esecutivo di cui fanno parte. La tensione è alle stelle sulla questione del Mes: per il Pd è arrivato il momento delle decisioni, al punto che anche Nicola Zingaretti si è esposto. “Basta tergiversare”, è il messaggio del segretario, secondo cui in ballo ci sono “risorse mai viste per la sanità”. Maria Giovanna Maglie ha rilanciato la prima pagina del Corsera su Twitter e l’ha commentata definendo i dem in qualità di “cialtroni”. “Il Pd avverte il governo? Chissà a chi hanno telefonato - ironizza la nota opinionista tv - ‘ciao governo, sono il Pd e ti volevo avvertire, chi parla?’. ‘Qui governo anche io sono il Pd, grazie dell’avvertimento’”.

