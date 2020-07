Giuseppe Conte, in strada l'agguato spinto della ragazza bionda: "Devo togliermi mutande e reggiseno?"

02 luglio 2020 a

Clamoroso agguato "sessuale" a Giuseppe Conte, il tutto in una pausa di lavoro tra il vertice di maggioranza e il pre-consiglio dei ministri sul decreto semplificazioni, oggi, giovedì 2 luglio. Passeggiando per strada, quando mancavano pochi passi alla sede del governo, ecco che al premier si avvicina una ragazza, avvenente e rigorosamente senza mascherina sulla bocca, con prendisole giallo e un cappello a larghe tese. Quella che potete vedere nella fotografia. "Ho sostenuto l'esame di diritto privato con lei a Firenze", afferma rivolgendosi al premier. E a strettissimo giro di posta la ragazza aggiunge: "Dovrei togliermi mutande e reggiseno per fare foto di questo tipo... facciamoci un selfie". E Conte, in evidente imbarazzo, risponde a tempo record: "Manteniamo la distanza". Agguato sessuale... respinto.

