Maria Giovanna Maglie mette in allarme il governo: "Immigrazione e crisi economica, occhio all'implosione sociale"

04 luglio 2020

a

a

L'emergenza coronavirus in aggiunta al problema dell'immigrazione incontrollata sta mettendo a rischio la tenuta del Paese. Dietro l'angolo l'implosione sociale. Per Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Stasera Italia, trasmissione di Rete Quattro, condotta da Veronica Gentili, "il nostro è un Paese piccolo". E qui che arriva il vero timore: "Gli imprenditori strangolati dalla crisi finiranno per cercare lavori più umili, ma davvero - chiede - non credete che questo può creare una conflittualità?". E ancora: "Se vuoi evitare che l'Italia non diventi razzista, allora devi adoperare il senso della realtà in questa accoglienza confusa indiscriminata che secondo me rischia di essere molto più propalatore di razzismo".

