Annalisa Chirico e Manlio Di Stefano, scontro a l'Aria che tira: "Non siamo in Cina", la reazione infastidita del grillino

06 luglio 2020 a

a

a

A l’Aria che tira va in onda uno scontro a distanza tra Annalisa Chirico e Manlio Di Stefano. Tutto nasce da una dichiarazione del sottosegretario agli Esteri, secondo cui “il chiacchiericcio a cui si riferiva Giuseppe Conte non proviene dal governo ma dalla stampa”, colpevole di aver “bastonato” il governo “senza che il decreto semplificazione sia stato letto”. Questa la teoria del grillino, smontata subito dalla Chirico: “Non mi piace questo approccio così pregiudizialmente critico verso la libera stampa. Bisogna accettare che ci siano giornali che osano anche esprimere critiche al governo. Il nostro modello non è la Cina della stampa irregimentata del partito unico”. Una frase che scatena la reazione parecchio infastidita di Di Stefano, che commenta “mamma mia” alzando gli occhi al cielo. Ma la giornalista de Il Foglio tira dritto: “Viviamo in una democrazia in cui ci sono anche quotidiani autorevoli che esprimono critiche sulla lentezza e sull’incertezza dell’azione di governo”.

Salvini, Draghi e Renzi: la triade per salvare l'Italia. Vittorio Feltri e le informazioni riservate di Annalisa Chirico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.