Coronavirus, Vittorio Sgarbi: "Morti e contagi, così un governo ridicolo e penoso ci ha ingannato"

07 luglio 2020

a

a

Vittorio Sgarbi ha pubblicato un video che dice tutto già dal titolo: "Tutti vi hanno ingannato, non io". Si riferisce ovviamente al coronavirus, dato che è stato a lungo screditato per l'ottimismo mostrato sulla base di diversi pareri scientifici e medici. "Migliaia di persone - sostiene il noto critico d'arte - leggono i miei libri e mi fermano per strada, soprattutto in questi mesi in cui ho detto parole di speranza rispetto alla volgare violenza contro i cittadini e della minaccia di morte anche dove questa non esiste più".

Sgarbi sottolinea che il suo parere non è autorevole non avendo conoscenza in materia, ma si basa sui pareri di medici del calibro di Matteo Bassetti e Alberto Zangrillo: "Dicono che il virus ha perso la sua efficacia. E poi è ridicolo e penoso che il governo confonda i contagiati per malati. Mi sono arrivate tante critiche da parte di chi ha pensato che io avessi sottovalutato la situazione. Non è così e in molti si sono resi conto che io avevo ragione e che il governo li ha ingannati. In tanti lo hanno fatto, ma non io". Poi Sgarbi svela di aver incontrato proprio il professor Bassetti: "Oggi mi ha confermato che il virus non è letale da almeno un mese e mezzo. Questa situazione mi ha portato ancora maggiore popolarità perché ero l'unico che diceva cose scomode".

