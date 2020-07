Maria Giovanna Maglie contro il governo: "Serve altro per capire che ci vogliono umiliati e morti?"

07 luglio 2020 a

Il pensiero di Maria Giovanna Maglie sintetizzato alla perfezione in un'immagine, in cui si vedono Giuseppe Conte, Rocco Casalino in monopattino e Roberto Gualtieri, il ministro dell'Economia. Nell'immagine si ricorda: 20 luglio da bollino rosso con Irpef, Ires, Inps e Iva...". Dunque, la bordata: "Questi sono matti! Bocciato il rinvio al 30 settembre. Non paghi? Sanzioni". Insomma, viene contestato il fatto che il governo non abbia approvato il rinvio dei pagamenti in questa fase drammatica per il Paese (mentre, per esempio, ha varato quel bonus monopattino che viene "narrato" alla perfezione dalla foto di Casalino). E la Maglie, a corredo dell'immagine, aggiunge il seguente commento: "Serve altro per capire che questo governo ci vuole svenduti, umiliati, morti?", conclude rabbiosa e polemica.

