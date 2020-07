Superenalotto, Mauro Corona a #Cartabianca: "Come spenderei 60 milioni", anche la Berlinguer a bocca aperta

08 luglio 2020 a

Chiamatelo "schema-Feltri". Mauro Corona a #Cartabianca, stuzzicato da Bianca Berlinguer e dalla freschissima attualità, spiega cosa farebbe nel caso centrasse il sei al Superenalotto: "Se vincessi 60 milioni sistemerei tutti gli amici in difficoltà, poi un milione lo userei per la mia vecchiaia". E qui il messaggio che lo avvicina al direttore di Libero: i soldi sono fatti per essere usati, possibilmente bene e per vivere meglio. "Conosco gente - spiega lo scrittore montanaro - che ha milioni di euro e li porta nei paradisi fiscali, oppure mangia ravanelli. Non spenderli è come non averli". La saggezza di chi ha conosciuto tempi ben più duri di questi.

