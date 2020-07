Matteo Salvini? "Prendi questa mano, zingaro": impensabile foto del leghista, pizzicato con...

10 luglio 2020 a

Strano, ma verissimo. Tanto da viaggiare sulle pagine dell'ultimo numero di Novella 2000. Di che si parla? Si parla del fatto che Matteo Salvini si è fatto leggere la mano da Solange, il noto astrologo "televisivo". Come recita il rotocalco all'interno del servizio, "il leader leghista incrocia il sensitivo e scatta la lettura della mano... avrà chiesto del suo futuro amoroso o politico?", s'interroga il rotocalco. Divertente il titolo dell'articolo: "Prendi questa mano, zingaro", che strizza l'occhio alla canzone di Iva Zanicchi. Immagini divertenti, insomma, quelle che ritraggono Salvini e Solange, all'anagrafe Paolo Bucinelli. Per inciso, i due si sono incontrati in modo del tutto fortuito.

