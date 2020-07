Fatto Quotidiano, che siluro per Marco Travaglio: Carlo Tecce lo molla per la concorrenza

10 luglio 2020 a

Un importante - e pesante - addio per Marco Travaglio. Carlo Tecce, considerato tra le firme più giovani e brillanti, lascia il Fatto Quotidiano per approdare all'Espresso. A lanciare la notizia Dagospia che parla di un "mandato a tutto campo di scrivere inchieste sui poteri italiani: governo, ministeri, società pubbliche, Rai, Vaticano" offerto dal settimanale di proprietà di Gedi e diretto da Marco Damilano.

Tecce, irpino di trentacinque anni che dal 2009 lavorava per il Fatto, non sarebbe però l’unico ingresso. In ogni caso questo potrebbe rivelarsi un cambio di rotta che può mettere in serie difficoltà Travaglio, visto e considerato che si tratta di una delle firme di spicco del quotidiano.

