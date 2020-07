Fabio Fazio prende l'aereo? La hostess lo demolisce in pubblico: "Mai visto nulla del genere"

12 luglio 2020 a

Il maestrino Fabio Fazio è salito in cattedra, ve ne abbiamo dato conto in un primo articolo che potete leggere qui . Già, perché il conduttore di Che tempo che fa ha raccontato quanto segue: "Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini...". Insomma, mister Che tempo che fa ha denunciato un presunto malcostume sugli aerei. Peccato che una hostess, dopo aver letto quel cinguettio, abbia deciso di rispondergli. E in modo deciso. Tal Chica76, infatti, ha replicato: "Sono un assistente di volo, ho ripreso a lavorare da poco e non ho mai visto un passeggero togliersi la mascherina, per favore non generalizzi". Fabio Fazio colpito e affondato.

