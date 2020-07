Andrea Crisanti a In Onda: "Il messaggio economico ha contribuito al dramma del coronavirus"

14 luglio 2020 a

"Argomentazioni economiche hanno portato al dramma del contagio". Andrea Crisanti, virologo simbolo del "miracolo Vo' Euganeo" che ha aiutato il governatore Luca Zaia a gestire l'emergenza coronavirus in Veneto (salvo entrare in rotta di collisione con la giunta leghista), in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda su La7 torna sui drammatici giorni dei primi focolai, quando il virus girava già nel Nord Italia sotto traccia.

"Sono una persona prudente, e penso che ogni caso sia un caso di troppo. Quando sento quel messaggio di tipo economico (l'appello a non chiudere tutto di nuovo e a non istituire nuovi lockdown, ndr), ripenso a quella settimana di fine febbraio, dove quel messaggio ha contribuito a creare il dramma che si è sviluppato nelle settimane successive".

