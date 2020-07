Maria Giovanna Maglie: "Chiara Ferragni ministro della Cultura al posto di Franceschini? Ha ragione Storace"

21 luglio 2020 a

Sul Tempo, l'affondo di Francesco Storace. Una proposta, una provocazione: "Per la cultura italiana Chiara Ferragni è meglio di Dario Franceschini. Fatela ministra". Il riferimento di Storace era al fatto che la Ferragni fosse stata agli Uffizi, mostrandolo su Instagram. Risultato? Un boom di ingressi tra i più giovani. Insomma, provocazione sì, quella di Storace, ma basta su solide fondamenta. E a raccoglierla con entusiasmo, quella provocazione, ci ha pensato Maria Giovanna Maglie, che la ha rilanciata su Twitter aggiungendo il commento: "Quanto ha ragione Storace a sfottere i parrucconi della cultura? Tutti frementi di indignazione perché una influencer porta visitatori a un centro d'arte di importanza mondiale come gli Uffizi... Purezza delle Elite e musei vuoti? Grazie, no", conclude una Maria Giovanna Maglie come sempre ficcante e corrosiva.

