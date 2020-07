Lucia Azzolina, la vignetta di Vauro sul fatto: la donna primitiva che ha scoperto "la rotella"

25 luglio 2020 a

Se anche Il Fatto Quotidiano sfotte Lucia Azzolina, se anche l'house organ del governo e dei grillini prende per i fondelli l'improbabile ministro dell'Istruzione, significa che quest'ultimo è improbabile davvero (a dir poco). Sulla prima pagina del quotidiano diretto da Marco Travaglio, nell'edizione di sabato 25 luglio, campeggia infatti una vignetta firmata da Vauro che mette nel mirino la Azzolina per la sua ultima pirotecnica trovata, ossia quella dei banchi con rotelle, che ancora ci si chiede in che modo possano garantire il distanziamento nelle classi al tempo del coronavirus. Ma tant'è. Nel disegno del vignettista comunista, si vede una Azzolina in versione-Flintstones. Titolo: "Scuola, la scoperta della rotella". E nell'immagine, il ministro dice a un altro uomo primitivo: "Ora manca solo il banco". Cala il sipario.

