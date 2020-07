Chef Rubio, volgare insulto a Nicola Porro sul caso di Piacenza: "Un uomo una mer**"

26 luglio 2020 a

A Chef Rubio non basta più attaccare Matteo Salvini. Ora il famigerato cuoco se la prende anche con Nicola Porro. Il motivo? Il conduttore di Quarta Repubblica si sarebbe - secondo Rubio - azzardato a dire la sua. Il caso è quello della caserma di Piacenza. Porro non ha potuto fare a meno di notare l'ospitata di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, e commentarla così: "Carabinieri arrestati a Piacenza. E subito Ilaria Cucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché può usare la sua fama di vittima?" ha cinguettato scatenando l'ira di Rubio. Quest'ultimo non si è smentito e ha replicato volgarmente: "Un uomo una mer**". Nulla di nuovo sotto il sole, con lo "chef" ci siamo abituati.

