Augusto Minzolini contro la magistratura: "Tutti nel mirino a parte Giuseppe Conte, nonostante i morti-Covid"

Dito puntato contro la magistratura e le indagini ritenute "pelose", un poco sospette. A puntare il dito è Augusto Minzolini, su Twitter, il quale sottolinea: "Sono tutti nel mirino dei magistrati: Lega in generale ma pure Nicola Zingaretti e Matteo Renzi". Dunque, il retroscenista aggiunge con vis polemica: "L'unico che si salva protetto dal network giudiziario Fatto Quotidiano-Piercamillo Davigo, malgrado in proporzione abbiamo avuto ancor oggi più morti Covid degli Usa, è Giuseppe Conte. Meditate gente: è l'Italia Repubblica giudiziaria", conclude un sospettoso e preoccupato Augusto Minzolini. Già, tutti nel mirino eccezion fatta per il presunto avvocato del popolo tanto caro a Marco Travaglio e giustizialisti assortiti...

