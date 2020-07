Francesca Pascale, la confidenza a Roberto Alessi: "Ho dedicato a Berlusconi i miei anni migliori, non posso tornare alla vita di prima"

Roberto Alessi 27 luglio 2020 a

Che parabola quella di Francesca Pascale: da tifosa di Silvio Berlusconi a sua compagna di vita, a, ora, stipendiata di lusso. Perché dopo dieci anni insieme, finito l'amore, tra Berlusconi e la Pascale «continua a sussistere un rapporto di affetto e vera e profonda amicizia», si legge nel comunicato diffuso dalle parti. Ma non solo. Tra i due continua a sussistere l'accordo economico che tutti si aspettavano ci fosse e di cui solo ora emergono dettagli: la Pascale ha ricevuto un assegno di venti milioni di euro (due milioni per ogni anno di relazione) e firmato un accordo di mantenimento da un milione l'anno. Potrà risiedere a villa Maria, in Brianza, fatta secondo i gusti di lei. «Ho dedicato al presidente i miei migliori anni», mi ha detto tempo fa, «mi ha sempre trattata come un regina, ora non posso mica tornare alla vita di prima». Parole sante. Infatti non ci tornerà.

