Gaia Tortora, il dramma: "Mi sono accasciata al suolo. E anche con Mentana...". Il dramma durante la diretta su La7

31 luglio 2020 a

a

a

"Non l'ho mai detto a nessuno, nemmeno ai miei colleghi". Gaia Tortora confessa tutte le sofferenze dopo l'arresto del padre Enzo, la vittima più famosa di errori giudiziari: "Tutto il mio dolore è esploso a quarant'anni. È stato il mio corpo a dirmi che non potevo più sopportare quel peso. E sono cominciati gli attacchi di panico: in diretta, mentre conducevo il telegiornale, sudavo, tossivo, andavo in affanno, non riuscivo più a parlare". La conduttrice di Omnibus, nonché vicedirettrice e capo della redazione politica del TgLa7, al Giornale spiega quanto sia stata difficile la vita dopo l'apparizione dei primi attacchi di panico: "Ci si vergogna, si cerca di nasconderli. Anche io me ne vergognavo. Ero come una bomba a orologeria: prima o poi l'esplosione avviene".

La giornalista ha rivissuto, seppure in là con il tempo, i suoi tredici anni, quando il padre è stato portato via in manette. "In quel periodo conducevo un notiziario flash al mattino, direttore del TgLa7 era ancora Antonello Piroso. A un certo punto mi sono bloccata: ho tagliato tutto, salutato e mi sono accasciata al suolo. Subito la regia ha mandato la pubblicità. Ho pensato che fosse solo un momento di stanchezza, di pressione bassa. Poi si è ripetuto molte volte, anche quando conducevo il telegiornale delle venti nei fine settimana in alternanza con Mentana: mi impappinavo, respiravo a fatica, arrivavo alla fine in affanno. Per giustificarmi dicevo che mi ero strozzata con le noccioline, che avevo il raffreddore, che non stavo bene Apparire in tv era diventata una sofferenza".

"A Saddam non portò bene". Capuozzo fa secco Conte in diretta tv: la frase incriminata che gli ricorda terribili presagi

E anche questo è uno dei tanti motivi che ha fatto innervosire la conduttrice, quando Marco Travaglio, manettaro per eccellenza, ha detto che "non c'è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere". "In questo paese va così - chiosa senza proseguire nella polemica che l'ha vista protagonista -. Travaglio può insultare chiunque, perché cane non morde cane, non ci si mette contro di lui, in un certo ambiente se dici alcune cose è difficile farsi accettare, ma io ho detto e dirò sempre quello che penso. Ormai lui mi fa tenerezza. Ma le parole hanno un peso: non lo faccio solo per mio padre, ma per tanti altri, cui posso dare voce avendo io una veste pubblica".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.