Chiara Ferragni, strepitosa lezione col lato B: "Quasi tutte li abbiamo". Mostra le sue grazie, e...

Anche il sorriso migliore può nascondere una smorfia e un foglio bianco e immacolato ci mette un nanosecondo a macchiarsi. Capita, l'importante è non farne una tragedia. Chiara Ferragni ha mostrato le chiappe ed è stato il solito trionfo di commenti adulatori sul suo profilo Instagram da 20 milioni e rotti di follower. Solo qualche bacchettone ha gridato allo scandalo: «Ma sei una madre! E tuo marito non dice niente?», voci marginali nella massa di sostenitori dell'imprenditrice cremonese e poi no, il marito è Fedez e dice niente, non si turba se la bella mogliettina indossa al mare un costume succinto e porta a casa tanti complimenti, anzi magari avrà fotografato lui la sua dolce metà fasciata in uno slip verde fluo modello filo interdentale.

Il lato B della regina delle influencer risplende al sole di Santa Teresa di Gallura: proporzionato, alto, sodo mentre lei, statuaria, scruta l'orizzonte. A metà dei quattromila e trecento sedici commenti, postati in meno di 24 ore sotto la foto del popò, a una fan la domanda sorge spontanea: «Ma un difetto ce l'hai? Neanche la cellulite». Chiara poteva snobbare il quesito, stare zitta e proseguire la sua vacanza in Sardegna con la famigliola al gran completo crogiolandosi nell'idea che il suo corpo a 33 anni e dopo un figlio è come quello delle modelle under 18: inarrivabile per le comuni mortali che non hanno la palestra privata in casa e il tempo da dedicare al proprio fisico. Invece ha subito risposto: «Fidati, dipende solo dalla luce... cellulite ce l'abbiamo quasi tutte».

E ha aggiunto il cuoricino come la migliore delle amiche, la complice delle scorribande tra ragazze, la compagna di scuola a cui si raccontano amori, delusioni e il primo bacio che non si scorda mai, quella a cui confidi "devo fare la ceretta perché sembro un cespuglio" e lei capisce al volo che hai una serata d'acchiappo e ti presta l'abito più sexy per fare colpo sul tipo. Ferragni dalla parte delle donne, insomma, la vip che non nasconde le smagliature nelle cosce e ingrandisce sull'immagine per spiegare che lei non dice bugie. Ha davvero gli odiosi buchi sulla pelle e, «fidati ce li abbiamo tutti», insiste la bionda botticelliana che fattura come una multinazionale e con un selfie promuove i musei italiani più di quanto faccia in sei mesi il ministro dei Beni culturali.

Se poi magari una seguace le avesse chiesto della ritenzione idrica, dei calli sotto ai piedi, dell'alitosi o della pancia gonfia, ecco lì sarebbe stato interessante capire cosa avrebbe risposto Ferragni nella piazza virtuale dove i difetti sono cancellati da filtri di ogni specie che riescono a rendere miss anche le cozze e regalano una quarta di reggiseno a chi a stento riempie una prima. Dettagli. A dire il vero l'ideatrice di The Blonde Salade non usa finzioni sui social ed è quasi sempre naturale, in bikini o vestita e mentre gioca con Leone, ma per quanto si possa zoomare sul suo dibattuto didietro tutta questa cellulite di cui parla non si vede, impercettibile in confronto ai centimetri di adipe che molte ragazze faticano a mandare giù con cicli di pressoterapia e creme miracolose. Dunque Chiara, da sveglia star del marketing, forse ha solo deciso d'incrementare ancora di più il suo pubblico giocando sulla normalità e sui difetti che tutte abbiamo prima o poi.

Il suo nuovo slogan infatti è Normalize human bodies cioè normalizzare il corpo umano e mostrarsi come si è, senza paura. Facile detto da una super gnocca, direte voi, e i problemi dell'umanità sono altri. Ma che la Ferragni abbia un accenno di cellulite (o dica di averlo) aiuta tante donne a tirarsi su. Come Alessia Marcuzzi che va fiera delle sue gambe lunghissime che lei reputa storte, ma dove?

