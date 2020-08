Carlo De Benedetti a In Onda: “Vicino al Pd? Non prendo tessere di partito, neanche della bocciofila”

04 agosto 2020 a

Carlo De Benedetti è stato ospite in collegamento di Luca Telese e David Parenzo a In Onda, la trasmissione che per l’estate ha preso il posto di Otto e mezzo su La7. L’ingegnere è prossimo nel tuffarsi in una nuova avventura editoriale: intanto si è reso protagonista di un curioso siparietto con i due conduttori, che provocatoriamente gli hanno chiesto se avesse in tasca tessere di partito. “Non ne ho, neanche della bocciofila. L’unica tessera che ho è la carta di credito, non ne ho altre”, è stata la risposta di De Benedetti che evidentemente non ha soddisfatto Parenzo, che lo ha incalzato ulteriormente: “A chi si sente vicino? O meglio, come vede il Pd di Nicola Zingaretti?”. “Mah - ha replicato l’ingegnere - lo vedo un po’ confuso. Però devo dire che se guardo altrove la confusione mi sembra generale e anche più acuta di quella che vedo nei dem”.

