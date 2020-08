Furbetti del bonus, Mario Monti a In Onda: "Siamo in fascia protetta? Allora li chiamo esseri spregevoli"

12 agosto 2020 a

“Dovremmo cercare di smettere di usare l’espressione ‘furbetti’ quando ci si riferisce a comportamenti che francamente proprio non vanno bene in una società civile”. Così Mario Monti è intervenuto a In Onda su La7 in merito alla scottante vicenda dei parlamentari che hanno preso il bonus da 600 euro destinato dall’Inps ai lavoratori autonomi ed alle partite Iva in crisi economica a causa dell’emergenza coronavirus. “È un po’ come quando si dice i furbetti evasori, bisogna cambiare vocabolario”, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio. “Come li definirebbe? Si ricordi che siamo in fascia protetta, so che lei ha un linguaggio…”, è intervenuto David Parenzo. “Grazie dell’avvertimento - ha risposto Monti - a questo punto posso solo definirli esseri spregevoli”.

