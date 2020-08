Veronica Gentili pizzicata da Lorenzetto, altro strafalcione clamoroso sul Fatto Quotidiano: "Nel suo intervento la Meloni..."

13 agosto 2020 a

a

a

Veronica Gentili umiliata ancora da Stefano Lorenzetto che non perde una sua pagella settimanale. La conduttrice di Stasera Italia, programma di Rete Quattro, sfrutta il suo tempo libero scrivendo sul Fatto Quotidiano e vergando voti a destra e manca. Peccato però che spesso cada sulla grammatica: "Nelle sue pagelle settimanali sul Fatto Quotidiano, Veronica Gentili parla 'dell’intervento della leader di Fratelli d’Italia in occasione della discussione della proroga dello stato di emergenza nell’aula di Montecitorio' - esordisce il giornalista su Italia Oggi per poi continuare -..Si deve dedurne che, secondo Gentili, alla Camera vige lo stato di emergenza. Quindi per la quarta settimana consecutiva si riconferma il suo voto abituale: 4–. In grammatica". Un vero colpo basso.

"Si è autonomi a...". Prego? Grammatica, altro disastro di Veronica Gentili: ridicolizzata da Stefano Lorenzetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.