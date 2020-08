Pasquale Tridico "peggior presidente dell'Inps". Giudizio pesantissimo: "Ha sputt*** il Parlamento"

13 agosto 2020 a

Continua a tenere banco il caso dei furbetti del bonus, ovvero di quei parlamentari e amministratori locali che hanno preso i 600 euro che il governo destinava tramite l’Inps ai lavoratori autonomi ed alle partite Iva in crisi economica a causa del coronavirus. Si vocifera che Pasquale Tridico stia ragionando sulla possibilità di querelare chi lo critica, ma Augusto Minzolini non è affatto spaventato. “Io lo critico quanto voglio - scrive su Twitter - e aggiungo che i grillini, com’è tradizione, ci hanno portato il peggior presidente dell’Inps di sempre: dai ritardi sulla cassa integrazione alle delazioni sui numeri ma non sui nomi dei beneficiari del bonus, per sputtanare il Parlamento”. A riguardo l’editorialista de Il Giornale era stato molto chiaro già un paio di giorni fa: “In attesa di avere i nomi dei tre deputati che hanno chiesto il bonus Covid - aveva scritto sempre sui social - il primo a dare le dimissioni dovrebbe essere il presidente dell’Inps: dare i numeri ma non i nomi per giorni significa sputtanare le istituzioni”.

