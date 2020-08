Annalisa Chirico, in Puglia elettori "corteggiati" con i bonus: "Siamo al mercimonio del voto"

19 agosto 2020 a

Michele Emiliano rischia seriamente di non essere rieletto in Puglia, nonostante Giuseppe Conte si stia impegnando in prima persona e stia cercando di condurre in porto l’alleanza Pd-M5s. Nei sondaggi il candidato del centrodestra, Raffaele Fitto, è dato addirittura avanti al governatore uscente: e allora Emiliano prova a correre ai ripari istituendo un bonus da 1.500 euro destinato alle coppie che decideranno di sposarsi entro il 31 dicembre 2020. Non solo, perché il contributo sotto forma di voucher - da utilizzare come uno sconto sui costi sostenuti per organizzare la festa di matrimonio - potrà essere chiesto anche da chi si è sposato a partire dallo scorso primo luglio. “In Puglia il presidente corteggia gli elettori con il bonus sposi di 1.500 euro per chi si sposerà entro la fine dell’anno. Ormai siamo al mercimonio del voto - è il commento severo di Annalisa Chirico - i bonus come do ut des. Il Sud trappola di sussidi, e a pagare sono i contribuenti di oggi e domani”.

