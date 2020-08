Nubifragio a Verona, Giorgia Meloni contro Paolo Berizzi: "Un briciolo di vergogna no?"

24 agosto 2020 a

Anche Giorgia Meloni ha preso posizione in maniera netta contro Paolo Berizzi, l’inviato di Repubblica che ha scatenato un putiferio con un pensiero “particolare” sul violentissimo nubifragio che messo in ginocchio Verona: “I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli - ha scritto il giornalista - augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma”. Inutile dire che questo messaggio ha scatenato critiche a non finire, compresa quella della Meloni: “Ed ecco a voi la solidarietà di un inviato di Repubblica nei confronti dei cittadini veneti. Solo io reputo gravissimo e inaccettabile che un giornalista si esprima con simili termini nei confronti di una comunità colpita da una calamità? Ma un briciolo di vergogna no?”. La leader di Fdi ha anche inviato la sua solidarietà ai cittadini veneti: “Il governo sia al fianco delle comunità colpite e stanzi le risorse necessarie per coprire i danni del maltempo”. Poi Berizzi ha corretto il tiro, anche se ormai la brutta figura era fatta: “Sono sicuro che la stragrande maggioranza dei veronesi, a differenza di una piccola minoranza di odiatori seriali ben noti in città, abbia capito il senso del mio messaggio. Ribadisco la mia piena, totale e incondizionata solidarietà a tutti i cittadini di Verona colpiti dal nubifragio di ieri. Se qualcuno si è sentito offeso, me ne scuso”.

"Verona allagata? Il karma...". Il giornalista di Repubblica, l'orrore sinistro

