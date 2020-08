Nicola Porro contro Mattia Santori: "Si sente il nuovo Messia a 30 anni, ma ha combinato zero"

24 agosto 2020 a

a

a

“Mattia Santori ormai si sente il nuovo Messia”. Nicola Porro ha dedicato qualche minuto della sua Zuppa quotidiana al capo delle Sardine, che ultimamente è tornato alla ribalta per una sorta di biografia surreale. “Questo ragazzo si fa fotografare di spalle, si vede l’orizzonte e dietro c’è pure l’arcobaleno - ha continuato il giornalista di Mediaset - si sente il Messia a 30 anni. Si descrive come un sognatore, un vulcano di idee, ma chi c***o si crede di essere che a 30 anni è il leaderino delle Sardine? Deve chiedere scusa al mondo intero, ha combinato zero nella sua vita”. Poi Porro perde definitivamente il controllo quando continua con l’auto descrizione compiuta da Santori: “Una vita vagabonda caratterizzata da vere e proprie emigrazioni, è tornato a Bologna per continuare a viaggiare con la mente… ma questi devono cambiare pusher. Lui è anche un insegnante di frisbee, giuro che l’ha scritto lui. Dovete leggere l’autobiografia perché se c’è qualcuno che per un solo istante ha pensato che questi fossero dei ragazzi con qualche senso, non ha capito niente”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.