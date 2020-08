Giorgia Meloni e Guido Crosetto, il biliardino con i rossi: "Così è normale che perdete"

24 agosto 2020 a

Ha suscitato grande curiosità e ilarità l’ultimo scatto pubblicato sui social da Guido Crosetto. In Puglia è in corso una sorta di reunion di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida per motivi di campagna elettorale: va aiutato il candidato Raffaele Fitto a conquistare la regione attualmente governata da Michele Emiliano. La leader di Fdi e il suo consigliere prediletto si sono però concessi anche un momento di svago, come si può intuire dalla foto: Crosetto e la Meloni sono impegnati a giocare a biliardino, con Giorgia che tra l’altro appare molto concentrata. Eppure le cose non sembrano andare molto bene per loro, almeno a giudicare dal commento ironico di Crosetto: “Non sempre funzioniamo insieme”. Parole che fanno presagire una sconfitta, tra l’altro inevitabile: giocavano con i “rossi” anziché con i “blu”.

