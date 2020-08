Matteo Salvini, dopo In Onda un maxi-sfregio a Luca Telese e David Parenzo: "I giornalisti più faziosamente sinistri d'Italia"

25 agosto 2020 a

Dopo la diretta con In Onda, Matteo Salvini si sfoga. Con ironia il leader della Lega commenta così l'ospitata su La7: "Per non arrabbiarsi con due dei giornalisti più simpaticamente e faziosamente sinistri d’Italia (Telese e Parenzo stasera su LA7, non so se avete seguito...) occorre la pazienza del pescatore". Non solo, per rincarare la dose l'ex ministro al suo cinguettio ha voluto rincarare la dose con tanto di foto che lo ritrae al mare intento a pescare.

Non è una novità che, durante le puntate con personaggi contrari alla linea tenuta da Luca Telese e David Parenzo, i due mettano i bastoni tra le ruote. Tra gli ultimi ospiti che hanno subito tale trattamento anche Annalisa Chirico, interrotta in continuazione solo perché la pensa diversamente.

