Flavio Briatore, la stoccata di Nino Cartabellotta: "L'esclusività del Billionaire non conferisce immunità al coronavirus"

“Caro Briatore, l’esclusività del Billionaire non conferisce alcuna forma di immunità al coronavirus”. Così Nino Cartabellotta si è espresso sul focolaio scoppiato nel celebre locale di Porto Cervo. Il bollettino ufficiale dell’unità di crisi della Sardegna riferisce che sono saliti a 63 (su 90 tamponi effettuati) i contagi all’interno del personale del Billionaire. Poco dopo la frecciatina del presidente della fondazione Gimbe è arrivata la notizia della positività di Flavio Briatore, che da lunedì è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono state definite serie, ma al momento non richiedono la terapia intensiva. Quanto accaduto è la conferma che senza le adeguate precauzioni il virus non solo è ancora in grado di diffondersi in maniera importante, ma è anche capace di far male. Ciò non toglie che va augurata una rapida e totale guarigione a Briatore ed a tutte le persone coinvolte in questo focolaio: anche Cartabellotta ha infatti lievemente corretto il tiro dopo aver saputo della positività del noto imprenditore, anche se la sostanza non cambia. E cioè che nessuno è immune e tutti possono trovarsi in pericolo.

