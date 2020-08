Flavio Briatore, due versioni su ricovero: "Come sta davvero", in che condizioni è arrivato in ospedale

25 agosto 2020 a

Chi ha ragione tra lo staff di Flavio Briatore e l’Espresso? Il settimanale diretto da Marco Damilano è stato il primo a dare la notizia del ricovero al San Raffaele di Milano del noto imprenditore, le cui condizioni erano state descritte come “serie”. Ora la comunicazione delle persone vicine a Briatore ridimensiona di parecchio il caso: “Le sue condizioni sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”.

Ma non è tutto, perché lo staff aggiunge qualche dettaglio su quanto accaduto prima del ricovero: “Domenica sera Briatore ha accusato una leggera febbre e sintomi di spossatezza e si è recato all’ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico”. Il tampone rapido ha confermato la positività al Covid che sembrava già piuttosto evidente: il 70enne manifestava sintomi di polmonite ed è stato subito sottoposto ad accertamenti nel reparto solventi ( che è finito al centro di un’altra polemica con l’Espresso ). Negativo e in ottima salute è invece Silvio Berlusconi, per il quale c’era un po’ di paura: lo scorso 12 agosto era comparso in un video al fianco di Briatore. Entrambi erano senza mascherina e stavano molto vicini, arrivando praticamente ad abbracciarsi: per fortuna per il Cav tutto è andato per il meglio.

