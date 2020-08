Vittorio Sgarbi su Flavio Briatore: " Se lui muore...", la scommessa con gli allarmisti esaltati dal ricovero

25 agosto 2020 a

"Se Flavio Briatore muore abbiamo perso ogni battaglia, se vive è la conferma che il coronavirus è diventato un male che si può curare”. Vittorio Sgarbi ha commentato a modo suo il caso di mister Billionaire, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Covid. L’imprenditore è rimasto vittima del suo stesso locale di Porto Cervo, che è diventato un focolaio piuttosto esteso con una sessantina di positivi tra i dipendenti. “Allo stato attuale - ha dichiarato Sgarbi - quella del ricovero di Briatore è per il fronte degli allarmisti una notizia esaltante, perché il loro mantra è ‘così impara’. Ma se sopravvive, cosa su cui io scommetto, e fra cinque giorni ne esce - come dopotutto ne sono usciti Bolsonaro, Johnson, Zingaretti e tanti altri - allora significa che ha ragione chi sostiene che è una malattia a bassissima mortalità, e che si guarisce come da tante altre malattie”. Quindi Sgarbi si augura un “rovesciamento del fronte” con Briatore che uscirà integro da questa vicenda.

