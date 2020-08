Flavio Briatore, il trattamento di favore di Zangrillo: "Paga e non va nel reparto Covid", cosa rischia

25 agosto 2020 a

L’Espresso ha rivelato in esclusiva il ricovero di Flavio Briatore in condizioni serie all’ospedale San Raffaele di Milano. Mister Billionaire è risultato positivo al coronavirus, ma ora emergono nuovi dettagli: a fornirli è sempre il settimanale diretto da Marco Damilano. Secondo cui, a differenza dei comuni mortali, Briatore non ha messo piede nel reparto destinato ai casi di Covid: l’imprenditore è arrivato lunedì sera per farsi aiutare dall’amico nonché primario Alberto Zangrillo. Il caso ha voluto che si ritrovassero in ospedale proprio i due volti noti per essere diventati un punto di riferimento di politici ed imprenditori che chiedono forti allentamenti delle misure sanitarie: secondo l’Espresso, Briatore avrebbe chiesto e ottenuto di essere ricoverato nel “reparto solventi”, ovvero le stanze che in alcuni ospedali sono a disposizione dei degenti che pagano per ricevere un trattamento migliore rispetto agli standard. Tale reparto non è però attrezzato per ospitare pazienti positivi al Covid: Briatore sarebbe dovuto finire a Villa Turro, la struttura staccata dal San Raffaele, per questo molti dipendenti avrebbero manifestato preoccupazione per i pericoli che un positivo potrebbe rappresentare in un reparto non adeguatamente attrezzato.

