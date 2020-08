Flavio Briatore, chiude pure il suo ristorante a Montecarlo: "Due positivi nel personale"

25 agosto 2020 a

Non c’è pace per Flavio Briatore. Dopo il focolaio del Billionaire in Sardegna, anche il ristorante di sua proprietà a Montecarlo è stato chiuso a scopo precauzionale a causa del coronavirus dopo che due membri del personale - uno interno e un altro esterno - sono risultati positivi. A comunicarlo è la stessa società con una nota ufficiale sul proprio sito: l’annuncio è arrivato a poche ore dalla notizia del ricovero di Briatore all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono “assolutamente stabili e buone”, almeno stando a sentire il suo staff, che ha ringraziato a nome di Briatore “per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”. Domenica sera l’imprenditore 70enne aveva accusato leggera febbre e sintomi di spossatezza: per questo si è recato da Alberto Zangrillo per un controllo dal quale è scaturita la positività al Covid. Immediato il ricovero: Briatore è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico, ma non sembra correre alcun rischio.

