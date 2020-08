Carlo Calenda, effetto Luca Bizzarri: boom di contatti, stracciati tutti i politici in poche ore

26 agosto 2020 a

Che cos’è successo con Carlo Calenda e Luca Bizzarri? Sui social se ne parla da giorni dopo che il leader di Azione ha ceduto per diverse ore il proprio account di Twitter al noto comico e presentatore televisivo. L’esperimento è stato un successo clamoroso per Calenda, che ha scoperto nuovi modi di comunicare in rete e soprattutto di creare consenso con il buonsenso e l’educazione: esattamente la strategia opposta a quella di molti avversari politici.

Tra legalizzazione della droga leggera e i videogiochi, Calenda-Bizzarri ha toccato tanti argomenti che solitamente sono esclusi dal dibattito politico ma che in realtà stanno a cuore a decine di migliaia di persone. E infatti lo stesso leader di Azione è rimasto sbalordito dal lavoro del comico: “Dalle interazioni direi che ha vinto 20 a 0. Per essere chiari i contenuti sono stati realmente condivisi, abbiamo fatto le cose per bene, discutendone”. Bizzarri è difficile da rinchiudere in una categoria: è conosciuto soprattutto come personaggio televisivo, ma su Twitter fa politica non in maniera ideologica bensì con tanto buonsenso, per questo piace sia a destra che a sinistra. Inoltre è stata realizzata un’analisi di gradimento medio su Twitter, dalla quale emerge che Calenda grazie all’effetto Bizzarri ha fatto registrare un’impennata clamorosa nelle interazioni, stracciando rivali più quotati come Salvini, Meloni e Renzi.

