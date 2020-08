Flavio Briatore, il selfie dall'ospedale cancellato diventa un caso: cosa non torna

26 agosto 2020 a

C’è un piccolo giallo su Flavio Briatore, che ha pubblicato e poi subito rimosso un selfie direttamente dal letto dell’ospedale San Raffaele di Milano. L’imprenditore del Billionaire è risultato positivo al coronavirus, ma i medici hanno confermato la sua versione: ovvero che è arrivato domenica sera per una patologia diversa dal Covid (l’ormai celebre prostatite) e che come tutti gli altri pazienti è stato sottoposto al tampone rinofaringeo prima di essere ricoverato. Poco fa l’ospedale ha comunicato il risultato positivo del tampone e ha assicurato che a Briatore è stato applicato il protocollo di sicurezza che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in questi casi. Ciò non sembra aver tolto il buon umore all’imprenditore, che nel selfie pubblicato per pochissimi minuti si mostrava sorridente seppur disteso nel letto di ospedale. “Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie, poi forse qualcuno gli fa notare che c’è poco da ridere - è il commento di Selvaggia Lucarelli - e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c’è che dire”.

Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie dal San Raffaele nelle sue storie Instagram. Poi forse qualcuno gli fa notare che c’è poco da ridere e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c’è che dire. pic.twitter.com/gmQ69G6Vv3 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 26, 2020

