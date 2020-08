Antonella Moselli positiva al coronavirus: "Sono stata al Billionaire. Molti non lo dicono, ma..."

26 agosto 2020 a

Ha scoperto di avere il coronavirus e ha avvisato le persone con le quali era stata a contatto e poi ha comunicato la notizia a tutti i follower di Instagram. Antonella Mosetti, positiva al Covid dopo una vacanza in Sardegna, è stata attenta a rispettare le norme, ma non ha dubbi: "Abbiamo abbassato la guardia troppo presto", rivela in una intervista al Messaggero. "Ho trascorso una serata al Billionaire. Non è possibile dire se ho preso il virus nel locale, ma sicuramente l'ho preso in Sardegna. Al Billionaire lo staff era scrupoloso, indossavano tutti la mascherina, io l'ho anche comprata da loro. I clienti invece non erano così attenti. Dubito di essere stata contagiata dal personale, perché erano tutti rispettosi delle norme. Il problema è generale. Probabilmente dopo mesi di lockdown abbiamo abbassato la guardia, ci siamo sentiti sollevati, convinti di avere sconfitto il virus. E invece non era così".

Quanti suoi amici sono risultati positivi? "Una ventina e dieci di loro sono romani. Ma sono sicura che il numero sia più alto e che molte persone che ho incontrato non lo dicano. Io sarei dovuta tornare il 24, ma quando ho iniziato ad accusare certi sintomi mi sono preoccupata e sono tornata il 19. avevo stanchezza, raffreddore, mi ha terrorizzato non sentire più sapori e odori. Il test sierologico è risultato negativo. Poi ho deciso di fare il tampone insieme a mia figlia, che abita con me e che era anche lei in Sardegna. Io sono risultata positiva, mentre lei no", conclude.

