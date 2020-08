Flavio Briatore criticato da Selvaggia Lucarelli: "Predicava il distanziamento? Kamikaze recidivo"

28 agosto 2020 a

a

a

“Mi chiamano ‘Briauntore’? Mi lascia indifferente, sono un capro espiatorio perfetto, e la cosa era facilmente prevedibile”. Così Flavio Briatore ha parlato in un’intervista a La Stampa direttamente dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato con il Covid. Selvaggia Lucarelli non ha ovviamente perso anche questa occasione per criticare duramente mister Billionaire: la giornalista di Tpi è una delle più accanite su questa vicenda, anche se forse anche lei dovrebbe ricordarsi quello che diceva all’inizio sul Covid. Ma il virus ci ha reso tutti più uguali: chi più chi meno, siamo stati tutti ipocriti almeno una volta negli ultimi sei mesi.

Briatore si è difeso affermando che al suo locale di Porto Cervo sono sempre state rispettate le regole: “Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate”. La Lucarelli è però tornata all’attacco: “Oggi Briatore, da kamikaze recidivo qual è, ci fa sapere che lui predicava il distanziamento al Billionaire ma i clienti erano incoscienti. Questo ricorda il genio della Lombardia che: ‘Noi le azzecchiamo tutte ma i milanesi continuano a uscire troppo di casa’”.

“Informata la prefettura”. Daniela Santanchè come Briatore? “Controlli al Twiga”, ora rischia grosso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.