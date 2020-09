Bonus vacanze, Annalisa Chirico contro il governo: "Stanziati 2,4 miliardi, spesi solo 200". Altro fallimento di Giuseppe Conte

01 settembre 2020 a

I disastri del governo di Giuseppe Conte "fotografati" nel breve spazio concesso da un tweet. E la "fotografa" è Annalisa Chirico, firma de Il Foglio, che punta il dito contro uno dei molti provvedimenti controversi assunti dal governo nei mesi della pandemia da coronavirus, in questo caso il bonus vacanze. "Follie Bonus", premette la Chirico. Che poi argomenta: "Dei 2,4 miliardi stanziati per il bonus vacanze, ne sono stati spesi solo 200 milioni e appena l'8% è giunto nelle casse degli albergatori. E il bonus bici? Dopo l'annuncio in grande stile, ne sono perse le tracce. Se questi sono i bonus, dateci i malus", conclude tagliente la Chirico.

