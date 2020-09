Annalisa Chirico a Stasera Italia: Giuseppe Conte chi? "Questo premier è in grado di fare un piano per gli aiuti Ue?"

06 settembre 2020 a

Gli aiuti dall'Europa? Forse, a causa dell'inettitudine del premier Giuseppe Conte e del governo, neppure li incasseremo. Questo, in estrema sintesi, il pensiero espresso da Annalisa Chirico a Stasera Italia, il programma di Rete 4, nella puntata di sabato 5 settembre. "Sento parlare di 200 miliardi, in realtà l'unica certezza che abbiamo sono gli 80 a fondo perduto - premette la firma de Il Foglio -. Ma nemmeno questi prenderemo se non saremo in grado di fare un lavoro preparatorio. Questa maggioranza è in grado di farlo? Questo presidente del Consiglio è in grado di farlo? Giuseppe Conte fino a due anni fa non lo conoscevamo. Non ha dietro un partito, è stato designato da un M5s che oggi non sembra più in sintonia con lui, un M5s oggi acefalo. "Questa maggioranza è in grado di farlo oppure no?", ribadisce e conclude la Chirico, lasciando intendere quale a suo giudizio sia la risposta.

"Fino a due anni fa, manco lo conoscevamo...". La Chirico a Stasera Italia fa a pezzi il premier Conte / Video

