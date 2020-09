Annalisa Chirico, la giornalista interviene sul dibattito sul coronavirus in Sardegna: "Non è il focolaio d'Italia"

06 settembre 2020 a

"La Sardegna non è il focolaio d’Italia! Basta guardare i numeri. Basta informazione cialtrona. Torniamo a visitare i luoghi di una terra bellissima". Cosi Annalisa Chirico in un post su Twitter interviene nel dibattito sui tanti casi di coronavirus dal ritorno dalle vacanze di molti italiani dalla Sardegna.

"Oltre 100mila contagiati in Lombardia e 34mila in Piemonte. In Sardegna ce ne sono soltanto 2.400. Brutto paragonare il numero dei decessi, dei morti, ma certamente la Sardegna non è il focolaio d'Italia. Ci sono stati dei singoli luoghi di vacanza che si sono trasformati in focolai, ma non c'è nessuna emergenza Sardegna. Per questo torniamo a fare vacanza in una regione bellissima", conclude la giornalista

