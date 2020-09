Daniela Santanchè su Flavio Briatore in quarantena a casa sua: "Ecco perché non è semplice averlo qui"

07 settembre 2020 a

Flavio Briatore passa la sua quarantena da coronavirus a casa dell'amica Daniela Santanchè. Una notizia che ha scatenato i peggio insulti: "La cosa che mi ha fatto rimanere male è che questa scelta di voler ospitare Briatore sia passata come una cosa brutta - confessa la senatrice di Fratelli d'Italia in un'intervista a Vanity Fair -, mentre io penso che l’amicizia sia un valore importante e, soprattutto, che deve essere dimostrata a un amico nel momento del bisogno. Penso che se a farlo fosse stato qualcuno 'dall’altra parte', non di destra, avrebbero detto che si trattava di un gesto nobile". La Santanchè infatti ha ritenuto quasi doveroso ospitare a Milano l'ex team manager della Formula 1, residente invece a Monte Carlo. Una scelta, nonostante le critiche, non semplice: "Ci vuole una certa organizzazione, non è semplice: distanziamento, mascherine - racconta la pitonessa -. Bisogna disinfettare, prestare molta attenzione a tutto. Avere dei locali dove la persona stia isolata da tutti gli altri e ciò presuppone anche la necessità di avere una casa di ampie dimensioni".

La generosità della senatrice di FdI ha inevitabilmente coinvolto anche chi vive con lei: quando ho ospitato Briatore "mi sono preoccupata per mio figlio, per il mio compagno, ma poi parlando con i medici capisci che basta fare le cose utilizzando il buonsenso, credo anzi che sia molto più pericoloso andare per esempio a un evento politico, dove magari c’è molta gente che ti chiede fotografie e tu dai il gomito ma loro ti vogliono dare la mano, accetti di fare un selfie ma ti chiedono di togliere la mascherina e ovviamente non sai se qualcuno è in realtà un contagiato asintomatico".

Ma alla Santanchè non sta a cuore solo la salute di Briatore: "Non è possibile andare a trovare Silvio Berlusconi all'ospedale dove è ricoverato, per questo - conclude sul Cav positivo e da giorni al San Raffaele -, per tenermi aggiornato ho seguito la conferenza stampa di Alberto Zangrillo".

