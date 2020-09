Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica: "Caos scuola? Il governo tiene alta la tensione per non cadere"

08 settembre 2020 a

Il governo è nel caos. Il 14 settembre le scuole riapriranno e ancora nessuno sa come barcamenarsi nella disorganizzazione che distingue il ministero dell'Istruzione. "Come faranno - si chiede tra gli altri anche Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica, il programma di Rete Quattro condotto da Nicola Porro - nei prossimi giorni le famiglie ad organizzarsi in questo caos per le riaperture delle scuole? Sono passati 7 mesi e questo è immorale!".

"Banchi? No, qual è la vera lacuna del vostro governo". Sallusti inchioda Renzi sulla scuola: il pericolo più grande | Video

Ma per tutto c'è una ragione. Secondo il direttore del Giornale Giuseppe Conte e compagni tengono alta la tensione "perché sanno che finché è alta il governo non cade." Insomma, un modo come un alto per dire che la stabilità giallorossa è appesa a un filo.

