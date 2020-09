Sallusti a Stasera Italia: "L'aggressione a Salvini è la prova. La sinistra italiana fascista? Peggio, comunista". E Capanna esplode

11 settembre 2020 a

"La sinistra italiana è fascista". Alessandro Sallusti, ospite di Stasera Italia, si corregge subito: "Non voglio offendere i fascisti, la sinistra italiana è comunista, è peggio, la più grande tragedia del Novecento più del nazismo". Mario Capanna, storico leader sessantottino, balza sulla sedia protestando con veemenza ma il direttore del Giornale tira dritto.

Si parla delle contestazioni violente a Matteo Salvini: "Quello che è successo oggi a Torre del Greco (lancio di pomodori al comizio del capo leghista, ndr), che fa seguito all'aggressione di Pontassieve, dimostra in maniera inequivocabile da che parte sta l'odio. Impedire all'avversario di un comizio è quanto di più fascista possa esistere. In 20 anni non ho mai visto militanti di Forza Italia, Lega o Fratelli d'Italia contestare e fare chiasso nei comizi altrui, qui nel centrodestra c'è un concetto di democrazia abbastanza chiaro, di là c'è il fascismo".

