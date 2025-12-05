Dritto e Rovescio, Iva Zanicchi: "Vai nel tuo paese a pregare cu*** all'aria"

Iva Zanicchi non ci sta. La cantante, ospite di Dritto e Rovescio nella puntata in onda giovedì 4 dicembre, non accetta la rimozione di presepi e crocifissi dalle scuole per evitare contestazioni. "Nelle scuole si proibisce il crocefisso perché si ha paura di offendere, ma dove? Non si fa il presepe perché non può essere gradito da altri che hanno una religione diversa? Oh, ma qui siamo in Italia - tuona nel salotto di Paolo Del Debbio -, noi siamo un Paese cattolico".

E ancora, rivolgendosi ai contrari: "Allora ritorni nel tuo Paese, ti metti a c*** all’aria e preghi lì la tua religione, nessuno ti tocca e nessuno dice niente, ma anche qui lo puoi fare". Da qui la necessità di far rispettare le leggi italiane: "Noi abbiamo rispetto di queste persone che hanno una religione diversa, permettiamo le moschee… Però non venire a rompere le tradizioni, a rompere le scatole a noi, alla nostra religione, al nostro credo".