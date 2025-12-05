Petizione contro i libri "fascisti", firma un morto: la sinistra si copre di ridicolo

Tra le firme della lettera all'Aie, fa notare Federico Mollicone , presidente della commissione Cultura della Camera e deputato di Fratelli d'Italia , "oltre esserci Vittorio Sermonti , che purtroppo ci ha lasciato da un po' di tempo, c'è anche la Red Star Press . Andate a vedere il catalogo, troverete tanti Libri che sono filo-brigatisti, che esaltano le Brigate Rosse come la maggiore organizzazione rivoluzionaria nazionale, oltre all'esaltazione della storia dell' Unione Sovietica . Addirittura magliette che vanno da Lenin a Stalin fino ai giovani ribelli di oggi". Anche per questo Mollicone considera l'iniziativa "sia strumentale per farsi pubblicità. Prima di guardare la pagliuzza negli occhi degli altri editori, qualcuno dovrebbe guardare la trave che è nel proprio occhio".

Intervenuto in prima persona al Festival organizzato alla Nuvola a Roma, Mollicone si è detto "assolutamente d'accordo con l'Aie, che in maniera esemplare, oltre a dichiarare chiusa la polemica, ha ribadito che il vero pluralismo è non censurare. E aggiungerei, con una certa provocazione, che censurare è un atto fascista". "Io penso che tutti debbano esprimersi - ha concluso - anche perché la ricostruzione che è stata fatta non è corrispondente al vero. Peraltro ci sono autorevolissime, grandi e piccole case editrici che pubblicano autori definiti impresentabili o collaborazionisti. Basti pensare a Céline, pubblicato da Corbaccio, da Adelphi, considerato impresentabile quando è un grandissimo della letteratura, fermo restando l'assoluta condanna alle sue posizioni rispetto al collaborazionismo e anche all'antisemitismo".