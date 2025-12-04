Ascoli Piceno, africano stacca a morsi il dito a una poliziotta? Assolto

"Pur nel rispetto del lavoro della magistratura, la sentenza lascia sgomenti". Lo ha dichiarato la segretaria della Lega Marche, la deputata Giorgia Latini, sull'assoluzione di un 25enne gambiano che staccò a morsi la falange di una poliziotta del commissariato di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dopo un accertamento su un treno.

"Esprimiamo la nostra preoccupazione e la nostra più profonda solidarietà alla poliziotta che porterà per sempre i segni di una violenza inaccettabile - prosegue Latini -. Non possiamo accettare che chi provoca lesioni permanenti a un servitore dello Stato possa non risponderne adeguatamente e venga sottratto a qualsiasi responsabilità effettiva. Questa decisione mette a rischio non solo la sicurezza degli operatori ma anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Chi indossa una divisa ha il diritto di sapere che lo Stato è dalla sua parte. Lo Stato deve proteggere chi lo rappresenta, non lasciarlo solo".