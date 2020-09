Matteo Salvini a L'aria che tira, Gerardo Greco: "Aveva occhiali e apparecchio, questo spiega molto...". Tutti senza parole

14 settembre 2020 a

"Lo riconosce, Matteo Salvini?". Il leader della Lega è in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, speciale Notte prima degli esami dedicato all'inizio della scuola. Gli mostrano la foto di quando era bambino e lui sorride: "Va che faccia sveglia, questo qua andava a scuola in via Moscati a Milano". Non lo sa ancora, ma stanno per fargli un clamoroso "esame" in diretta.

"Era un bambino cattivo? Era un bambino gaglioffo?", scherza la Merlino riprendendo una infelice battuta di Lucia Azzolina contro di lui. Il leghista fa buon viso e ride: "Avevo gli occhiali, l'apparecchio ai denti e come tutti i bimbi di 7 o 8 anni mi sentivo un po' l'omino nero, ed ero assolutamente timoroso e timorato". E qui arriva l'immotivata sciabolata di Gerardo Greco, in studio insieme a Myrta: "Questo spiega anche un po' la sua evoluzione, tutto può influire...". Sia la Merlino sia Salvini ascoltano stupiti, interdetti. Poi l'ex ministro mantieme la calma e replica: "Ci sono alcuni milioni di bambini che hanno avuto apparecchio e occhiali, senza che abbiano avuto turbe. Spero di essere tra quelli".

