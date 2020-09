Il leghista Rossano Sasso contro Stefano Feltri a Omnibus: "I soldi? Sono a casa mia", rissa in tv

15 settembre 2020 a

Stefano Feltri e Rossano Sasso danno vita ad un acceso scontro in diretta a Omnibus su La7. Il direttore di Domani - da oggi, martedì 15 settembre, in edicola - difende la bontà dell’inchiesta del suo nuovo giornale sui soldi della Lega: “Noi li cerchiamo perché li avete fatti sparire e sono soldi nostri, ottenuti con una documentazione falsa”. “Sono a casa mia”, è la replica stizzita del deputato del Carroccio, invitato subito a stare in silenzio: “Voi dovete restituire 49 milioni, questo dice la sentenza. Ci dovete ridare i soldi, Salvini e i suoi collaboratori hanno passato gli ultimi anni a far girare soldi fuori dai conti correnti della Lega, immagino che l’unica spiegazione di ciò sia non farli trovare”. A questo punto Sasso perde la pazienza: “C’è una sentenza scritta, di cosa stiamo parlando? Stia zitto lo vada a dire a qualcun altro, a tutto c’è un limite. La vedo un po’ nervosetto, direttore”.

