Nicola Porro su Vasco Rossi: "Psicopatico e povero pirla? Forse ha bevuto troppo whisky"

16 settembre 2020 a

a

a

Non poteva mancare la replica divertita di Nicola Porro per gli insulti ricevuti da Vasco Rossi, rimasto malissimo per un articolo a firma di Max Del Papa che lo definiva un “virologo rock”, accusandolo di uno stile di vita da “rockstar vitellona” e per i “predicozzi gesuiti più insostenibili ancora dei dischi bolliti”. Vasco si è molto risentito e non le ha mandate a dire a Porro e Del Papa, con quest’ultimo che è stato definito “psicopatico povero pirla”. “Non si capisce più se imita le gaffe di Emilio Fede - è la risposta di Porro - o se è sotto effetto del whisky bevuto, come le star, al Roxy bar. Tutto sommato, comunque, meglio il Vasco che ci insulta a vanvera di quello pandemicamente corretto, che molla il bottiglione per dedicarsi, da bravo fighetto, agli infusi di bacche di gol alla Versiliana. Perché, esaurito il Vasco giovane promessa, che cantava della ‘tr***’ che era ‘andata via col n***’, ed escluso che il rocker sia il ‘solito stronzo’ - ha concluso Porro - rimane solo un tristissimo e ordinario ‘venerato maestro’”.

https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2020/09/Automatic-1.mp4?_=1

"Psicopatico povero pirla che scrive per Nicola Porro". Vasco Rossi fuori controllo: volano insulti brutali

